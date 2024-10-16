В Пентагоне объяснили, почему США не хотят сбивать российские ракеты над Украиной
Соединенные Штаты не планируют размещать систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе, поскольку войны в Израиле и в Украине отличаются по своей сути.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.
Она отметила, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.
На вопрос почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для отражения атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, но не делают этого на территории союзников по НАТО в Европе для защиты западной части Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.
"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - сказала заместитель спикера Пентагона.
В то же время, по ее словам, президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".
Сингх также подчеркнула важность сотрудничать с Конгрессом в вопросах внешней поддержки, для недопущения промедления с военной помощью.
Так она прокомментировала ситуацию конца прошлого - начала текущего года с задержкой пакета помощи Украине и Израилю.
Что такое комплекс THAAD?
THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.
В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря этому комплекс должен быть существенно эффективнее по сранению с устаревшими баллистическими ракетами.
Комплекс производится компанией Lockheed Martin Missiles and Space.
Усиление ПВО Израиля
1 октября Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет. Этот обстрел был актом мести за ликвидацию израильской армией главаря террористической организации "Хезболла" Хасана Насраллы.
Израиль пообещал смертоносную атаку на Иран в ответ.
На днях военные США развернули на территории Израиля систему THAAD, что должно усилить интегрированную систему ПВО страны на фоне дальнейших ударов баллистическими ракетами со стороны Ирана.
Также Пентагон предоставит Израилю новые системы противоракетной обороны.
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