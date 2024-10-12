США передадуть Ізраїлю протиракеті системи, - ЗМІ

США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони. Вони будуть залучені до захисту від іранських балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський телеканал 12 .

Як повідомляє телеканал, батареї ППО будуть перебувати на території Ізраїлю, але обслуговувати їх будуть військовослужбовці США. Раніше таке співробітництво вже практикувалося між Ізраїлем та США, зауважив телеканал 12.

Мета цієї співпраці, як пояснив телеканал, полягає в тому, щоб Ізраїль разом з США підготувався до можливого іранського удару у відповідь на ізраїльську помсту за атаку 1 жовтня.

Які саме системи ППО будуть залучені до захисту Ізраїлю, телеканал не уточнив.