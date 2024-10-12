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США передадуть Ізраїлю протиракеті системи, - ЗМІ

Ізраїль, Субота 12 жовтня 2024 22:12
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США передадуть Ізраїлю протиракеті системи, - ЗМІ Фото: США передадуть Ізраїлю системи ППО (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони. Вони будуть залучені до захисту від іранських балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський телеканал 12.

Як повідомляє телеканал, батареї ППО будуть перебувати на території Ізраїлю, але обслуговувати їх будуть військовослужбовці США. Раніше таке співробітництво вже практикувалося між Ізраїлем та США, зауважив телеканал 12.

Мета цієї співпраці, як пояснив телеканал, полягає в тому, щоб Ізраїль разом з США підготувався до можливого іранського удару у відповідь на ізраїльську помсту за атаку 1 жовтня.

Які саме системи ППО будуть залучені до захисту Ізраїлю, телеканал не уточнив.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, 1 жовтня Іран завдав масштабного ракетного удару по Ізраїлю. Це сталося після того, як ізраїльська армія ліквідувала ватажка терористичної організації "Хезболла", яку підтримує Тегеран.

Ізраїль пообіцяв відповісти на цю атаку. Як заявляв міністр оборони Йоав Галлант, відповідь Ізраїлю буде "смертоносна, точна та несподівана".

Очікувало, що цілями атаки Ізраїлю стануть енергетичні, нафтові та ядерні об'єкти Ірану. Але сьогодні американський телеканал NBC повідомив, що Ізраїль звузив коло цілей.

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