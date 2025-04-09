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У Пентагоні прокоментували плани скоротити контингент в Європі

Середа 09 квітня 2025 10:37
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У Пентагоні прокоментували плани скоротити контингент в Європі Ілюстративне фото: у Пентагоні прокоментували плани скоротити контингент в Європі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) наразі вирішують, чи потрібно їм скорочувати свої сили у країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

Вчора, 8 квітня, NBC, з посиланням на високопосадовців у США та Європі заявило, що Пентагон наразі розглядає можливість виведення близько 10 тисяч військових з території Східної Європи.

У коментарі для TVP Info неназваний представник Пентагону заявив, що сьогодні жодного рішення щодо цього питання не прийнято.

"Військова структура наразі переглядається, але рішення ще не прийнято. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять звичайну оборону Європи", - додав він.

США можуть вивести війська з Європи

Нещодавно державний секретар Штатів Марко Рубіо заявив, що його країна не планує виходити зі складу НАТО. Водночас він наголосив, що усі країни-члени Альянсу повинні посилити витрати на оборону до 5% від ВВП.

Також плани США вивести війська з Європи спростував генеральний секретар НАТО Марк Рютт.

За словами голови Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен, у разі скорочення контингенту Штати повинні надати Європейському союзу (ЄС) "дорожню карту".

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Пентагон Сполучені Штати Америки
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