У Пентагоні прокоментували плани скоротити контингент в Європі
Сполучені Штати Америки (США) наразі вирішують, чи потрібно їм скорочувати свої сили у країнах Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.
Вчора, 8 квітня, NBC, з посиланням на високопосадовців у США та Європі заявило, що Пентагон наразі розглядає можливість виведення близько 10 тисяч військових з території Східної Європи.
У коментарі для TVP Info неназваний представник Пентагону заявив, що сьогодні жодного рішення щодо цього питання не прийнято.
"Військова структура наразі переглядається, але рішення ще не прийнято. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять звичайну оборону Європи", - додав він.
США можуть вивести війська з Європи
Нещодавно державний секретар Штатів Марко Рубіо заявив, що його країна не планує виходити зі складу НАТО. Водночас він наголосив, що усі країни-члени Альянсу повинні посилити витрати на оборону до 5% від ВВП.
Також плани США вивести війська з Європи спростував генеральний секретар НАТО Марк Рютт.
За словами голови Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен, у разі скорочення контингенту Штати повинні надати Європейському союзу (ЄС) "дорожню карту".
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