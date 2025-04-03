Раптово не підуть: генсек НАТО спростував плани США вивести війська з Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував запевнити європейських союзників у тому, що Вашингтон збереже прихильність західного військового альянсу, незважаючи на різкі слова президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

США не планують негайно виводити свою військову присутність з Європи, незважаючи на вимоги до європейських країн самостійно дбати про свою оборону, заявив Рютте перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"У них немає планів раптово скоротити свою присутність тут, у Європі", - заявив Рютте, маючи на увазі США.

Водночас він заявив про те, що у Вашингтона є інтереси в інших частинах світу.

"Але ми знаємо, що оскільки Америка є наддержавою, їй необхідно бути присутньою на більшій кількості театрів. Цілком логічно, що у вас є ця суперечка, і ми ведемо цю суперечку вже багато років".

Майбутнє Альянсу

Віра європейців у США як головного захисника континенту від нападу з боку Росії серйозно похитнулася через спроби Дональда Трампа зблизитися з Москвою і сильний тиск на Київ у його прагненні покласти край війні проти України.

Крім того, останніми місяцями Вашингтон прямо заявив європейським країнам, що він більше не може приділяти першочергову увагу безпеці континенту і що їм доведеться витрачати набагато більше коштів на оборону.

Слова і дії адміністрації Трампа підняли питання про майбутнє НАТО - трансатлантичного блоку, який протягом останніх 75 років був основою європейської безпеки.

Переговори щодо України

Як зазначає Reuters, європейські міністри, ймовірно, також скористаються зустріччю, щоб спробувати вплинути на переговори, які Трамп розпочав із Росією щодо війни в Україні, спровокованої вторгненням Москви 2022 року.

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що серед європейців існує занепокоєння тим, що вони досі не беруть участі в переговорах, які мають ключове значення для безпеки Європи.

"Це важко прийняти, але це факт життя", - сказав дипломат, виступаючи на умовах анонімності.