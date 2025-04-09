В Пентагоне прокомментировали планы сократить контингент в Европе

Соединенные Штаты Америки (США) сейчас решают, нужно ли им сокращать свои силы в странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

Вчера, 8 апреля, NBC, со ссылкой на высокопоставленных чиновников в США и Европе заявило, что Пентагон сейчас рассматривает возможность вывода около 10 тысяч военных с территории Восточной Европы.

В комментарии для TVP Info неназванный представитель Пентагона заявил, что сегодня никакого решения по этому вопросу не принято.

"Военная структура сейчас пересматривается, но решение еще не принято. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят обычную оборону Европы", - добавил он.