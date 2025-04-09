В Пентагоне прокомментировали планы сократить контингент в Европе
Соединенные Штаты Америки (США) сейчас решают, нужно ли им сокращать свои силы в странах Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.
Вчера, 8 апреля, NBC, со ссылкой на высокопоставленных чиновников в США и Европе заявило, что Пентагон сейчас рассматривает возможность вывода около 10 тысяч военных с территории Восточной Европы.
В комментарии для TVP Info неназванный представитель Пентагона заявил, что сегодня никакого решения по этому вопросу не принято.
"Военная структура сейчас пересматривается, но решение еще не принято. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят обычную оборону Европы", - добавил он.
США могут вывести войска из Европы
Недавно государственный секретарь Штатов Марко Рубио заявил, что его страна не планирует выходить из состава НАТО. В то же время он отметил, что все страны-члены Альянса должны усилить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Также планы США вывести войска из Европы опроверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютт.
По словам главы Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, в случае сокращения контингента Штаты должны предоставить Европейскому союзу (ЕС) "дорожную карту".
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