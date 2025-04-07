Міноборони Фінляндії: США повинні надати "дорожню карту" можливого виведення військ з Європи

Європейський союз (ЄС) повинен отримати від Сполучених Штатів Америки (США) "дорожню карту" про те, як діяти, у разі виведення американських військ з європейського континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянена в інтерв'ю виданню POLITICO

"Нам потрібно мати якийсь спільний план з американцями щодо дорожньої карти, якщо американці змінять баланс у тихоокеанському регіоні у звичайних оборонних можливостях", - заявив голова відомства.

Зокрема він зауважив, що "чітка дорожня карта" необхідна, щоб у Російської Федерації "не залишилося жодного вікна можливостей спробувати щось зробити", а плани Штатів повинні координуватись з ініціативами ЄС щодо посилення оборонного потенціалу блоку.

Politico додає, що заява Хяккянена перегукується з коментарями міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який минулого місяця попросив американського колегу Піта Гегсета "розробити дорожню карту, щоб уникнути прогалин у можливостях, організувати поступовий розподіл тягаря, щоб знати, хто що робить" на випадок виводу американських сил з Європи. Пізніше Пісторіус заявив, що так й не отримав відповіді від Вашингтона.

Водночас Хяккянен додав, що розуміє аргументи Штатів щодо необхідності "переорієнтації" на Азію через нарощування Китаєм військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Втім, вихід США з Європи також становить безпеку для континенту й "сусідів" Росії.