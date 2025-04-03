США залишаються в НАТО: Рубіо спробував заспокоїти Європу

США не планують виходити з НАТО. Однак члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП - тобто значно більше, ніж зараз витрачає Вашингтон.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Пам'ятайте про те, що США - це частина НАТО і ми такі ж активні, як і були раніше за всієї тієї істерії, що відбувається в мас-медіа у світі", - сказав він.

За його словами, президент США Дональд Трамп "чітко заявив", що він підтримує НАТО. "Ми збираємося залишитися в НАТО. Він ясно дав це зрозуміти", - заявив Рубіо.

Водночас він знову заявив про вимоги США до членів Альянсу збільшити витрати на оборону.

"Ми повинні вийти саме на реалістичний шлях зобов'язань з боку всіх країн-членів НАТО збільшити до 5% оборонні витрати", - заявив держсекретар. Він зазначив, що це має відбутися не за один рік, але треба "йти реалістичним шляхом".

За його словами, президент США заявив у першій каденції та другій каденції підтвердив, що він не проти НАТО. "Він проти НАТО, яка не має сил і засобів, які не можуть виконувати свої зобов'язання", - додав Рубіо.

Держсекретар заявив, що те, що відбувається у світі останніми роками, "тільки нагадує нам про те, що має бути потужна сила як фактор стримування".