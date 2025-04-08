США можуть вивести частину військ зі Східної Європи, - NBC News

Пентагон наразі розглядає пропозицію щодо виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі Східної Європи. Втім, відповідний сценарій викликає занепокоєння на обох континентах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Підрозділи, яких може торкнутись можливе рішення, є частиною 20 тисяч військовослужбовців, яких колишній президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден розгорнув ще у 2022 році з метою зміцнення оборони країн, які межують з Україною.

Шість американських та європейських чиновників, які побажали залишатись анонімними, розповіли, що, якщо Пентагон підтримає пропозицію, це посилить побоювання про те, що Штати "відмовляються від своїх давніх союзників у Європі".

"Росіяни оцінять скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру", - заявив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Як пише NBC News, остаточна кількість військових, яких можуть вивести з території Східної Європи, ще не узгоджена.