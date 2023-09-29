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У Пентагоні поки не можуть підтвердити смерть командувача Чорноморського флоту РФ

Фото: командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Пентагоні наразі не готові підтверджувати чи спростовувати інформацію про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова після удару ЗСУ по штабу окупантів у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Міноборони США Сабріни Сінгх під час брифінгу.

 "У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення (про ліквідацію Соколова - ред.), але зараз нічого не можу підтвердити", - сказала Сінгх.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ 25 вересня уточнили втрати російських загарбників внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, і зазначили, що тоді загинули 34 офіцери противника, серед них командувач ЧФ РФ Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

Наступного дня, 26 вересня, у Міноборони Росії показали кадри, на яких помітно, що командувач Чорноморського флоту нібито бере участь у засіданні колегії

Після цього в ССО у новій заяві повідомили, що все ще уточнюють дані щодо командувача Чорноморського флоту.

Додамо, що міністр оборони України Рустем Умеров також прокоментував журналістам ситуацію та зазначив, що ймовірна смерть командувача російського Чорноморського флоту Соколова стала б гарною новиною та свідченням деокупації української території.

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