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Умєров про чутки навколо командувача ЧФ РФ: якщо він мертвий - це хороша новина для всіх

Вівторок 26 вересня 2023 19:26
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Умєров про чутки навколо командувача ЧФ РФ: якщо він мертвий - це хороша новина для всіх Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Імовірна смерть командувача російського Чорноморського флоту Віктора Соколова стала б гарною новиною та свідченням деокупації української території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNN заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначає видання, глава українського Міноборони "не підтвердив і не спростував" смерть командувача Чорноморського флоту РФ внаслідок ракетного удару українських воїнів по штабу окупантів у Севастополі.

"Він знаходиться на наших тимчасово окупованих територіях... Його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію", - наголосив Умєров.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, українські Сили спеціальних операцій уточнили втрати росіян внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Вже сьогодні, 26 вересня, Міністерство оборони Росії оприлюднило кадри, на яких помітно, що Соколов нібито бере участь у засіданні колегії.

Після цього в Силах спецоперацій додали, що все ще уточнюють інформацію щодо командувача Чорноморського флоту.

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