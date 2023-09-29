В Пентагоне пока не могут подтвердить смерть командующего Черноморским флотом РФ

"У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения (о ликвидации Соколова - ред.), но сейчас ничего не могу подтвердить", - сказала Сингх.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

В Силах специальных операций ВСУ 25 сентября уточнили потери российских захватчиков в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, отметив, что тогда погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены.

На следующий день, 26 сентября, в Минобороны России показали кадры, на которых заметно, что командующий Черноморским флотом якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в ССО в новом заявлении сообщили, что все еще уточняют данные относительно командующего Черноморским флотом.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров также прокомментировал журналистам ситуацию и отметил, что вероятная смерть командующего российского Черноморского флота Соколова стала бы хорошей новостью и свидетельством деоккупации украинской территории.