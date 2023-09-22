В Севастополі знову вибухи, "прилетіло" по штабу Чорноморського флоту

В Севастополі Кримського півострова вдруге за добу пролунали потужні вибухи . Над містом чути проліт ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крим. Реалії ".

За словами кореспондента видання, в місті прогриміли три потужних вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах.

"Також було чути проліт ракети над південною частиною міста", - додає видання.

Окремі Telegram-канал стверджують про нібито роботу ППО в Сакському й Бахчисарайському районах Криму.

"Кримський вітер" повідомляє про дим, який утворивсь над Севастопольською бухтою.

Варто додати, що військове командування України або ж офіційні особи наразі жодним чином не коментували ситуацію.

Наразі до місця подій виїхали більше 10 автомобілів швидкої допомоги.

Що кажуть росіяни?

За словами окупаційного так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, ракетний удар було завдано по штабу флоту терористів.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару... На місце виїхали всі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав "губернатор".

Можливі ще удари

"Увага всім! Можлива ще одна атака. Прохання не виїжджати в центр міста. Не виходити з будівель", - дописав Развожаєв.

Не лише штаб

Крім ураження штабу ЧФ, як стверджує "Центр національно спротиву" вибухи, за словами очевидців, пролунали в:

Бахчисарайському;

Сімферопольському;

Першотравневому;

Красногвардійському районах тимчасово окупованого Криму.

"Всі ці "прильоти" стають можливими лише завдяки українцям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Недивлячись на смертельний ризик та постійні репресії вони продовжують чинити спротив та повідомляти інформацію про ворога", - додали в "ЦНС".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Наприклад, сьогодні зранку в Севастополі вже лунали вибухи. Тоді ж терористи увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті, а прохід суден був закритим. Окупаційна "влада" заявила про "розмінування" Феодосії. Зокрема було перекрито рух Кримським мостом.

Telegram-канали стверджували про запуски ракет в районі селища Чорноморське.

Пізніше Міністерство оборони країни-терориста все ж підтвердило роботу ППО. Нібито було збито керовану ракету й два безпілотники.