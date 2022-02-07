В Пентагоне не увидели дополнительного наращивания сил России на восточном фланге НАТО
Пентагон не видит наращивания сил России на восточном фланге НАТО. Туда недавно были переброшены дополнительные силы Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя оборонного ведомства Джона Кирби во время брифинга.
Кирби также заявил, что в США точно не знают о планах президента России Владимира Путина относительно боевых действий на Донбассе, однако призывают российскую сторону вернуться к дипломатии.
"Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет", - сказал он.
Напомним, РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.
Ранее в США заявили, что переброска Россией военных в Беларусь может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.
Кроме того, НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны.
Добавим, что в Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.