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В Пентагоне не увидели дополнительного наращивания сил России на восточном фланге НАТО

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 22:58
В Пентагоне не увидели дополнительного наращивания сил России на восточном фланге НАТО Фото: представитель Пентагона Джон Кирби (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон не видит наращивания сил России на восточном фланге НАТО. Туда недавно были переброшены дополнительные силы Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя оборонного ведомства Джона Кирби во время брифинга.

Кирби также заявил, что в США точно не знают о планах президента России Владимира Путина относительно боевых действий на Донбассе, однако призывают российскую сторону вернуться к дипломатии.

"Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет", - сказал он.

Напомним, РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.

Ранее в США заявили, что переброска Россией военных в Беларусь может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.

Кроме того, НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны.

Добавим, что в Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.

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