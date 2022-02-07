ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Пентагоні не побачили додаткового нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 07 лютого 2022 22:58
У Пентагоні не побачили додаткового нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО Фото: представник Пентагону Джон Кірбі (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон не бачить нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО. Туди нещодавно були перекинуті додаткові сили Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника оборонного відомства Джона Кірбі під час брифінгу.

Кірбі також заявив, що в США точно не знають про плани президента Росії Володимира Путіна щодо бойових дій на Донбасі, проте закликають російську сторону повернутися до дипломатії.

"Жодних специфічних або додаткових загроз від Росії східному флангу НАТО немає", - сказав він.

Нагадаємо, РФ і Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого.

Раніше в США заявили, що перекидання Росією військових до Білорусі може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

Крім того, НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів Холодної війни.

Додамо, що в Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок", а в Росії підкреслили, що не збираються ні на кого нападати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Вторгнення Росії до України
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка