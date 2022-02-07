У Пентагоні не побачили додаткового нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО

Пентагон не бачить нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО. Туди нещодавно були перекинуті додаткові сили Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника оборонного відомства Джона Кірбі під час брифінгу.