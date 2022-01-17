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Беларусь и РФ проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства

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Беларусь, Понедельник 17 января 2022 12:38
Беларусь и РФ проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства Фото: военные Беларуси (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Внезапную проверку сил реагирования Союзного государства проведут в Беларуси и в России перед запланированными учениями в феврале. В Генштабе Беларуси это объяснили тем, что обеспокоены "наращивание воинского контингента" у их границ.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на ТАСС.

"Беларусь и РФ перед учениями, запланированными на февраль, проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства", - заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

По его словам, "наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции".

"Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название - "Союзная решимость - 2022"", - сказал Муравейко.

Напомним, ранее лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией. Также он назвал дату, когда планируется проведение.

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