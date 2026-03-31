Пентагон заявив про вирішальний етап війни з Іраном

За словами глави Пентагону, Сполучені Штати наразі мають дедалі більше варіантів дій, тоді як у Ірану їх, навпаки, стає менше.

"Найближчі дні будуть вирішальними. Іран це знає, і військово він майже нічого не може з цим вдіяти", - заявив він.

Гегсет також наголосив, що лише за останній місяць Вашингтон зміг нав’язати власні умови розвитку ситуації.

"У нас є дедалі більше варіантів, а у них - дедалі менше. Лише за місяць ми визначили умови, найближчі дні будуть вирішальними", - додав міністр оборони США.

Що передувало

Нагадаємо, останні заяви Дональда Трампа щодо Ірану були суперечливими. Спершу він говорив, що непрямі переговори з Тегераном "йдуть добре" і угоду можуть укласти дуже швидко, однак уже невдовзі знову перейшов до жорстких ультиматумів.

Трамп заявив, що якщо Іран не погодиться на домовленості та не відкриє Ормузьку протоку, США "підірвуть і повністю знищать" усі електростанції, нафтові свердловини та острів Харг. Водночас він уже припустив, що угоди з Тегераном може й не бути.