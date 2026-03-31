Пентагон заявив про вирішальний етап війни з Іраном

16:46 31.03.2026 Вт
2 хв
У Вашингтоні дали зрозуміти, що наступний етап може визначити хід конфлікту
aimg Марія Науменко
Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що найближчі дні війни з Іраном стануть вирішальними. За його словами, Тегеран це усвідомлює, але військово майже не має можливостей змінити ситуацію.

За словами глави Пентагону, Сполучені Штати наразі мають дедалі більше варіантів дій, тоді як у Ірану їх, навпаки, стає менше.

"Найближчі дні будуть вирішальними. Іран це знає, і військово він майже нічого не може з цим вдіяти", - заявив він.

Гегсет також наголосив, що лише за останній місяць Вашингтон зміг нав’язати власні умови розвитку ситуації.

"У нас є дедалі більше варіантів, а у них - дедалі менше. Лише за місяць ми визначили умови, найближчі дні будуть вирішальними", - додав міністр оборони США.

Що передувало

Нагадаємо, останні заяви Дональда Трампа щодо Ірану були суперечливими. Спершу він говорив, що непрямі переговори з Тегераном "йдуть добре" і угоду можуть укласти дуже швидко, однак уже невдовзі знову перейшов до жорстких ультиматумів.

Трамп заявив, що якщо Іран не погодиться на домовленості та не відкриє Ормузьку протоку, США "підірвуть і повністю знищать" усі електростанції, нафтові свердловини та острів Харг. Водночас він уже припустив, що угоди з Тегераном може й не бути.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що Вашингтон і далі орієнтується на раніше озвучені строки операції - 4-6 тижнів, із яких 30 днів уже минули.

А ще пізніше, за даними ЗМІ, Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що готовий зупинити війну навіть у разі, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

