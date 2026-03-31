RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном

16:46 31.03.2026 Вт
2 мин
В Вашингтоне дали понять, что следующий этап может определить ход конфликта
aimg Мария Науменко
Фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. По его словам, Тегеран это осознает, но военно почти не имеет возможностей изменить ситуацию.

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты сейчас имеют все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их, наоборот, становится меньше.

"Ближайшие дни будут решающими. Иран это знает, и военно он почти ничего не может с этим поделать", - заявил он.

Гегсет также отметил, что только за последний месяц Вашингтон смог навязать собственные условия развития ситуации.

"У нас есть все больше вариантов, а у них - все меньше. Только за месяц мы определили условия, ближайшие дни будут решающими", - добавил министр обороны США.

Что предшествовало

Напомним, последние заявления Дональда Трампа по Ирану были противоречивыми. Сначала он говорил, что непрямые переговоры с Тегераном "идут хорошо" и соглашение могут заключить очень быстро, однако уже вскоре снова перешел к жестким ультиматумам.

Трамп заявил, что если Иран не согласится на договоренности и не откроет Ормузский пролив, США "взорвут и полностью уничтожат" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. В то же время он уже предположил, что соглашения с Тегераном может и не быть.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Вашингтон продолжает ориентироваться на ранее озвученные сроки операции - 4-6 недель, из которых 30 дней уже прошли.

А еще позже, по данным СМИ, Трамп дал понять своим помощникам, что готов остановить войну даже в случае, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний востокИранСоединенные Штаты АмерикиПит ХегсетПентагон