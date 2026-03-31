Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты сейчас имеют все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их, наоборот, становится меньше.

"Ближайшие дни будут решающими. Иран это знает, и военно он почти ничего не может с этим поделать", - заявил он.

Гегсет также отметил, что только за последний месяц Вашингтон смог навязать собственные условия развития ситуации.

"У нас есть все больше вариантов, а у них - все меньше. Только за месяц мы определили условия, ближайшие дни будут решающими", - добавил министр обороны США.

Что предшествовало

Напомним, последние заявления Дональда Трампа по Ирану были противоречивыми. Сначала он говорил, что непрямые переговоры с Тегераном "идут хорошо" и соглашение могут заключить очень быстро, однако уже вскоре снова перешел к жестким ультиматумам.

Трамп заявил, что если Иран не согласится на договоренности и не откроет Ормузский пролив, США "взорвут и полностью уничтожат" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. В то же время он уже предположил, что соглашения с Тегераном может и не быть.