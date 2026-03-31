ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Білому домі натякнули на терміни закінчення війни з Іраном

03:20 31.03.2026 Вт
2 хв
Війну, ймовірно, буде закінчено в найближчі тижні
aimg Едуард Ткач
У Білому домі натякнули на терміни закінчення війни з Іраном Фото: Керолайн Лівітт (Getty Images)

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США не змінюють термінів своєї операції проти Ірану і дотримуються раніше встановлених дат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Читайте також: "Уже найближчими днями": переговори США та Ірану можуть відбутися в Пакистані

Під час спілкування з пресою до Левітт уточнили, які терміни закінчення війни, оскільки президент США Дональд Трамп говорив про чотири тижні, а держсекретар Марко Рубіо допустив ще два-три тижні. Спікер у відповідь сказала таке:

"Що стосується термінів, президент як верховний головнокомандувач і Пентагон завжди називали приблизний термін 4-6 тижнів... зараз у нас 30-й день. Тож порахуйте самі, скільки часу ще потрібно Пентагону, щоб повністю досягти цілей операції "Епічна лють", - сказала Левітт.

Серед основних цілей вона назвала такі:

  • знищення іранського флоту;
  • знищення балістичних ракет;
  • демонтаж інфраструктури виробництва дронів і ракет;
  • значне ослаблення проксі-сил;
  • запобігання можливості Ірану коли-небудь отримати ядерну зброю.

Трохи згодом прессекретарці Білого дому нагадали, що, за словами Трампа, США випереджають графік за військовими цілями, а термін було вказано 4-6 тижнів, на що Левітт сказала, що Вашингтон дотримується раніше озвучених дат.

"Я щойно отримала оновлення від Пентагону щодо виконання цілей, і армія була надзвичайно успішною. Ми повинні пишатися, нашими збройними силами за те, що вони зробили за 30 днів. Місія триватиме до досягнення цілей, і термін 4-6 тижнів зберігається", - відповіла вона.

Також Левітт обмовилася з приводу того, що Трамп розпорядився про 10-денну паузу щодо ударів по електростанціях та іншій енергетичній інфраструктурі Ірану. За його словами, це справжня "унікальна можливість для режиму укласти вигідну угоду зі США". Як відомо, 10-денна пауза діє до 6 квітня.

Завершення війни на Близькому Сході

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп зробив багато заяв на тему війни в Ірані. В одному з інтерв'ю він сказав, що має намір захопити іранську нафту і може взяти під контроль острів Харг, який є експортним центром нафти Тегерана.

Водночас він повідомив, що непрямі переговори між США та Іраном ідуть дуже добре й угода може бути досягнута швидко.

Хоча за майже добу, Трамп уже припустив, що угоди, скоріше, не буде, тож пригрозив підірвати та знищити всі електростанції та нафтові свердловини країни, а також острів Харг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Білий дім
Новини
