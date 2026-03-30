Трамп заявив, що хоче "захопити" іранську нафту і може взяти під контроль острів Харг

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "захопити нафту в Ірані" і може взяти під контроль експортний центр - острів Харг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Financial Times .

За словами лідера США, він "волів би заволодіти нафтою", порівнявши цей потенційний крок із ситуацією у Венесуелі, де Вашингтон має намір контролювати нафтову промисловість "безстроково" після захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні.

"Чесно кажучи, найбільше мені подобається забирати нафту з Ірану, але деякі дурні в США запитують: "Навіщо ви це робите?". Але це дурні", - заявив Трамп.

Як пояснює FT, подібний крок передбачав би захоплення острова Харг, через який проходить велика частина іранської нафти. Однак штурм був би ризикованим, збільшуючи ймовірність нових втрат серед американців і продовжуючи війну.

"Можливо, ми займемо острів Харг, а може, й ні. У нас багато варіантів. Це також означало б, що нам доведеться пробути (на острові Харг - ред.) деякий час... Я не думаю, що в них є якась оборона. Ми можемо легко захопити його", - сказав глава Білого дому.

При цьому, незважаючи на погрози захопити іранський нафтовидобуток, Трамп наголосив, що непрямі переговори між США та Іраном через пакистанців йдуть добре.

Як відомо, президент встановив крайній термін - 6 квітня, щоб Іран ухвалив угоду про припинення війни, інакше країні загрожують удари США по енергетичному сектору.

На запитання про можливість досягнення найближчими днями угоди про припинення вогню, що дало б змогу знову відкрити Ормузьку протоку - Трамп відмовився сказати подробиці. Але говорив наступне:

"У нас залишилося близько 3000 цілей - ми вже вразили 13 000 цілей - і ще пару тисяч належить вразити. Угода може бути укладена досить швидко", - каже президент США.

Минулого тижня Трамп заявив, що Іран дозволив пройти через Ормузьку протоку 10 нафтовим танкерам під прапором Пакистану. Цей дозвіл був як "подарунок" Білому дому. Тепер же кількість суден подвоїлася і досягла 20.

Трамп додав, що саме Мохаммед Багет Галібаф, спікер іранського парламенту та один із найвищих керівників країни у воєнний час, санкціонував відправку додаткових танкерів.

Також він сказав, що в Ірані вже відбулася "зміна режиму" після ліквідації Алі Хаменеї та інших чиновників, наголосив, що "це зовсім інша група людей" і вони "дуже професійні".

Резюмуючи він додав, що нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї може вже й немає в живих, або ж він важко поранений.