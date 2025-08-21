Пентагон заявив про мінімальну роль США в гарантіях безпеки для України, - Politico

США планують брати лише мінімальну участь у гарантіях безпеки України, тож Європа має взяти на себе ключову частину відповідальності. Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі озвучив цю позицію під час зустрічі з європейськими військовими лідерами.

Представники Великобританії, Франції, Німеччини та Фінляндії просили Вашингтон пояснити, яку саме допомогу він готовий надати у військовій та авіаційній сферах для підтримки можливої мирної угоди між Україною та Росією.

Шестеро співрозмовників Politico серед американських і європейських чиновників підтвердили дискусії, що відбулися на зустрічі з Пентагоном і на позачерговому саміті НАТО.

Подібні заяви викликають тривогу в союзників. Головна причина - курс президента США Дональда Трампа на перекладання відповідальності за гарантії безпеки України на європейські країни.