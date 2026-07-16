ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Пентагон перевірятиме рівень тестостерону у військових США

00:01 16.07.2026 Чт
2 хв
Якщо рівень гормону у солдат виявиться низьким, їм буде запропоновано замісну терапію тестостероном
aimg Юлія Маловічко
Пентагон перевірятиме рівень тестостерону у військових США Фото: військові США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Міністерство війни США щороку перевірятиме військовослужбовців на рівень тестостерону. Йдеться про чоловіків віком від 30 років.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами глави Пентагону, перевірка рівня тестостерону стане частиною щорічних медичних оглядів військовослужбовців. Солдати, яким ще не виповнилось 30 років, також зможуть пройти обстеження, але лише за власним бажанням.

Гегсет стверджує, що ініціатива покликана забезпечити, щоб американські військові перебували у "найкращій фізичній та психологічній формі". У разі виявлення дефіциту гормону їм можуть запропонувати замісну терапію тестостероном, однак лікування буде добровільним.

Bloomberg зазначає, що замісна терапія тестостероном у чоловіків з низьким рівнем цього гормону покращує рівень енергії, сексуальну функцію, настрій та мінеральну щільність кісток, а також м'язову масу тіла.

Піт Гегсет наголосив, що програма не спрямована на штучне підвищення фізичних можливостей військових, а має допомогти відновити нормальний рівень тестостерону та підтримати бойову готовність.

"Сучасне поле бою є жорстоким і безжальним. Воно вимагає максимальної психологічної та розумової готовності, і завдяки ранньому виявленню відповідних показників здоров’я ми допомагаємо вам підтримувати найвищий рівень бойової ефективності та надаємо вам таку ж підтримку, яку ви забезпечуєте цій країні, - найкращу", - цитує The Guardian міністра війни США.

Зазначається, що ініціатива скрінінгу рівня тестостерону є частиною ширших змін, які Гегсет проводить у Пентагоні, приділяючи особливу увагу фізичній підготовці та стану здоров'я військовослужбовців.

Водночас критики висловили занепокоєння через обмежену доказову базу щодо широкого застосування тестостеронової терапії та поставили питання, чи поширюватиметься нова політика на жінок-військовослужбовиць.

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року Пентагон анонсував найбільшу за останні десятиліття реорганізацію армії США. Зміни передбачають звільнення частини посадовців та зниження рівня функцій штаб-квартир американської армії у світі.

Ще повідомлялось, що збройні сили США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон Сполучені Штати Америки Піт Гегсет
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики