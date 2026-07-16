Пентагон перевірятиме рівень тестостерону у військових США

Міністерство війни США щороку перевірятиме військовослужбовців на рівень тестостерону. Йдеться про чоловіків віком від 30 років.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами глави Пентагону, перевірка рівня тестостерону стане частиною щорічних медичних оглядів військовослужбовців. Солдати, яким ще не виповнилось 30 років, також зможуть пройти обстеження, але лише за власним бажанням.

Гегсет стверджує, що ініціатива покликана забезпечити, щоб американські військові перебували у "найкращій фізичній та психологічній формі". У разі виявлення дефіциту гормону їм можуть запропонувати замісну терапію тестостероном, однак лікування буде добровільним.

Bloomberg зазначає, що замісна терапія тестостероном у чоловіків з низьким рівнем цього гормону покращує рівень енергії, сексуальну функцію, настрій та мінеральну щільність кісток, а також м'язову масу тіла.

Піт Гегсет наголосив, що програма не спрямована на штучне підвищення фізичних можливостей військових, а має допомогти відновити нормальний рівень тестостерону та підтримати бойову готовність.

"Сучасне поле бою є жорстоким і безжальним. Воно вимагає максимальної психологічної та розумової готовності, і завдяки ранньому виявленню відповідних показників здоров’я ми допомагаємо вам підтримувати найвищий рівень бойової ефективності та надаємо вам таку ж підтримку, яку ви забезпечуєте цій країні, - найкращу", - цитує The Guardian міністра війни США.

Зазначається, що ініціатива скрінінгу рівня тестостерону є частиною ширших змін, які Гегсет проводить у Пентагоні, приділяючи особливу увагу фізичній підготовці та стану здоров'я військовослужбовців.

Водночас критики висловили занепокоєння через обмежену доказову базу щодо широкого застосування тестостеронової терапії та поставили питання, чи поширюватиметься нова політика на жінок-військовослужбовиць.