Пентагон анонсував найбільшу за останні десятиліття реорганізацію армії США, - WP

США, Вівторок 16 грудня 2025 20:09
Пентагон анонсував найбільшу за останні десятиліття реорганізацію армії США, - WP Фото: Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Чиновники Пентагона готують масштабні структурні зміни військового командування США. Вони передбачають звільнення частини посадовців та зниження рівня функцій штаб-квартир американської армії у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн протягом найближчих днів доповість міністру війни Піту Гегсету про план реорганізації органів управління військами країни.

П'ять обізнаних джерел повідомили виданню, що у разі прийняття пропозиції, це буде однією з найважливіших змін у вищій військовій сфері США за останні десятиліття.

WP пише, що планується зміна рівня значущості штаб-квартир Центрального командування США (CENTCOM), Європейського командування США (EUCOM) та Африканського командування США (AFRICOM). Всі вони перейдуть під контроль нової структури - Міжнародного командування США (US International Command).

Крім того, буде зменшено кількість вищих військових командувань з одинадцяти до восьми. Також зміниться кількість чотиризіркових генералів і адміралів, які безпосередньо підпорядковуються міністру війни США Піту Гегсету.

Співрозмовники видання пояснили, що заходи реорганізації доповнять зусилля адміністрації США, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Європи та Близького Сходу. Вони додали, що більше уваги буде зосереджено на розширенні військових операцій у Західній півкулі.

Нагадаємо, нещодавно міністр війни США Піт Гегсет повідомив, що збройні сили США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні. Це робиться для того, щоб використати ці напрацювання у власних військових операціях.

За словами глави Пентагону, саме автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх збройних конфліктів.

