Пентагон вивчає досвід України щодо автономних систем озброєння для своїх ЗС, - Гегсет

Збройні сили США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні, аби використати ці напрацювання у власних військових операціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра війни США Піта Гегсета на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів", - підсумував керівник Пентагону.

Міністр зазначив, що Вашингтон працює з союзниками над створенням глобальної системи оборонного захисту.

Гегсет також підкреслив, що країни-партнери США мають збільшувати витрати на оборону, аби підтримувати спільну безпеку.

За словами глави Пентагону, саме автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх збройних конфліктів.

Як ШІ використовується у війни проти РФ

Раніше керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, як українська розвідка у своїй діяльності використовує штучний інтелект. Технології ШІ в роботі спецслужби найчастіше застосовуються для обробки великих масивів даних.

Що стосується використання ШІ в системах озброєнь, то, за словами очільника ГУР, він поки що не бачить "серйозного прогресу", як багато хто уявляє.

Також повідомлялось, що Україна використовує низку вітчизняних систем штучного інтелекту, які дають змогу безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дозволяє їм залишатися ефективними в районах, захищених потужними перешкодами.

Зокрема, в країні функціонує кластер підтримки оборонних технологій Brave1, що має пришвидшити постачання інновацій на поле бою.

До речі, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що посилення автономності дронів за рахунок ШІ з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.