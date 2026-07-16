Пентагон будет проверять уровень тестостерона в военных США

Министерство войны США будет ежегодно проверять военнослужащих на уровень тестостерона. Речь идет о мужчинах в возрасте от 30 лет.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы Пентагона, проверка уровня тестостерона станет частью ежегодных медицинских осмотров военнослужащих. Солдаты, которым еще не исполнилось 30 лет, тоже смогут пройти обследование, но только по собственному желанию.

Хегсет утверждает, что инициатива призвана обеспечить, чтобы американские военные находились в "лучшей физической и психологической форме". При выявлении дефицита гормона им могут предложить заместительную терапию тестостероном , однако лечение будет добровольным.

Bloomberg отмечает, что заместительная терапия тестостероном у мужчин с низким уровнем гормона улучшает уровень энергии, сексуальную функцию, настроение и минеральную плотность костей, а также мышечную массу тела.

Пит Хегсет подчеркнул, что программа не направлена на искусственное повышение физических возможностей военных, а должна помочь восстановить нормальный уровень тестостерона и поддержать боевую готовность.

"Современное поле боя является жестоким и безжалостным. Оно требует максимальной психологической и умственной готовности, и благодаря раннему выявлению соответствующих показателей здоровья мы помогаем вам поддерживать высокий уровень боевой эффективности и оказываем вам такую же поддержку, которую вы обеспечиваете этой стране, - лучшую", – цитирует The Guardian министра войны США.

Отмечается, что инициатива скрининга уровня тестостерона является частью более широких изменений, проводимых Хегсетом в Пентагоне, уделяя особое внимание физической подготовке и состоянию здоровья военнослужащих.

В то же время критики выразили обеспокоенность из-за ограниченной доказательной базы широкого применения тестостероновой терапии и задали вопрос, будет ли распространяться новая политика на женщин-военнослужащих.