UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Пентагон недооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри

19:32 12.05.2026 Вт
2 хв
Відомство приголомшило новими цифрами, але так і не змогло їх чітко обґрунтувати
aimg Марія Науменко
Фото: будівля Пентагону у США (wikimedia.org / Touch Of Light)

Війна США проти Ірану вже коштувала Вашингтону 29 млрд доларів. Це на 4 млрд більше, ніж Пентагон оцінював наприкінці минулого місяця.

Нову оцінку витрат озвучив виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Герст під час виступу перед американськими законодавцями.

За його словами, оновлені цифри включають додаткові витрати на ремонт та заміну обладнання, а також операційні витрати.

"Команда Об'єднаного штабу та команда контролера постійно переглядають цю оцінку", - заявив Герст.

Він виступав разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

Ще 29 квітня Пентагон оцінював витрати на війну у 25 млрд доларів. Водночас Reuters зазначає, що залишається незрозумілим, як саме у відомстві дійшли до нової цифри у 29 млрд доларів.

На що Пентагон витрачає кошти?

Нагадаємо, після початку війни з Іраном США зіткнулися зі стрімким виснаженням запасів високоточного озброєння.

За оцінками, лише за перші 12 днів кампанії США використали значну частину запасів високоточного озброєння, які накопичували роками, і їх відновлення потребуватиме часу та значних коштів.

На цьому тлі Пентагон уже почав нарощувати виробництво ключових систем ППО - зокрема уклав із компанією Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд доларів для прискореного випуску ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.

Крім того, Пентагон запросив рекордний оборонний бюджет на 2027 фінансовий рік у розмірі 1,5 трлн доларів. У США заявили, що це необхідно для масштабного переозброєння армії на тлі зростання глобальних загроз.

Пріоритетами нового бюджету мають стати система ППО "Золотий купол", розвиток штучного інтелекту, безпілотних систем та оновлення флоту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранСполучені Штати АмерикиПентагонБлизький Схід