Пентагон недооценил расходы на войну с Ираном: Reuters раскрыло новые цифры

19:32 12.05.2026 Вт
2 мин
Ведомство ошеломило новыми цифрами, но так и не смогло их четко обосновать
aimg Мария Науменко
Фото: здание Пентагона в США (wikimedia.org / Touch Of Light)

Война США против Ирана уже стоила Вашингтону 29 млрд долларов. Это на 4 млрд больше, чем Пентагон оценивал в конце прошлого месяца.

Новую оценку расходов озвучил исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст во время выступления перед американскими законодателями.

По его словам, обновленные цифры включают дополнительные расходы на ремонт и замену оборудования, а также операционные расходы.

"Команда Объединенного штаба и команда контролера постоянно пересматривают эту оценку", - заявил Херст.

Он выступал вместе с министром обороны США Питом Гегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

Еще 29 апреля Пентагон оценивал расходы на войну в 25 млрд долларов. В то же время Reuters отмечает, что остается непонятным, как именно в ведомстве пришли к новой цифре в 29 млрд долларов.

На что Пентагон тратит средства?

Напомним, после начала войны с Ираном США столкнулись со стремительным истощением запасов высокоточного вооружения.

По оценкам, только за первые 12 дней кампании США использовали значительную часть запасов высокоточного вооружения, которые накапливали годами, и их восстановление потребует времени и значительных средств.

На этом фоне Пентагон уже начал наращивать производство ключевых систем ПВО - в частности заключил с компанией Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд долларов для ускоренного выпуска ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Кроме того, Пентагон запросил рекордный оборонный бюджет на 2027 финансовый год в размере 1,5 трлн долларов. В США заявили, что это необходимо для масштабного перевооружения армии на фоне роста глобальных угроз.

Приоритетами нового бюджета должны стать система ПВО "Золотой купол", развитие искусственного интеллекта, беспилотных систем и обновление флота.

