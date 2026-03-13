Роки накопичень зникли за 12 днів: США зіткнулися з жорстким дефіцитом ракет через Іран
Лише за 12 днів після початку операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичувались роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з даними Центру міжнародних та стратегічних досліджень, американська армія витратила 168 ракет "Томагавк" лише за перші 100 годин війни проти Ірану.
"Це величезні витрати "Томагавків". Військово-морські сили відчуватимуть ці витрати протягом кількох років", - переконані джерела видання.
Зазначається, що наслідки активного використання ракет найбільш відчутні для далекобійних ракет та перехоплювачів систем ППО Patriot, SM-3, THAAD. Зокрема, темпи їх використання перевищують можливості оборонної промисловості в десятки разів.
Ще 50 млрд доларів на війну
Financial Times пише, що найближчим часом Пентагон направить офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби у розмірі 50 млрд доларів.
При цьому законопроєкт щодо фінансування війни в Ірані може викликати суперечки в Палаті представників та Сенаті.
Адміністрація президента США Дональда Трампа оцінює витрати за перші шість днів війни на Близькому Сході в 11,3 млрд доларів.
Війна США та Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану. Васлідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Він також заявив, що зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту з Іраном означає більші прибутки для США.
Сьогодні Трамп написав, що з початку конфлікту військові ресурси Ірану суттєво скоротилися. За його словами, військово-морські та військово-повітряні сили Ірану "більше не існують".