Головна » Новини » У світі

Роки накопичень зникли за 12 днів: США зіткнулися з жорстким дефіцитом ракет через Іран

11:46 13.03.2026 Пт
2 хв
США випустили 168 "Томагавків" по Ірану за перші 100 годин конфлікту
aimg Валерій Ульяненко
Роки накопичень зникли за 12 днів: США зіткнулися з жорстким дефіцитом ракет через Іран Ілюстративне фото: витрати ракет перевищують можливості їх відновлення в десятки разів (Getty Images)

Лише за 12 днів після початку операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичувались роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з даними Центру міжнародних та стратегічних досліджень, американська армія витратила 168 ракет "Томагавк" лише за перші 100 годин війни проти Ірану.

"Це величезні витрати "Томагавків". Військово-морські сили відчуватимуть ці витрати протягом кількох років", - переконані джерела видання.

Зазначається, що наслідки активного використання ракет найбільш відчутні для далекобійних ракет та перехоплювачів систем ППО Patriot, SM-3, THAAD. Зокрема, темпи їх використання перевищують можливості оборонної промисловості в десятки разів.

Ще 50 млрд доларів на війну

Financial Times пише, що найближчим часом Пентагон направить офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби у розмірі 50 млрд доларів.

При цьому законопроєкт щодо фінансування війни в Ірані може викликати суперечки в Палаті представників та Сенаті.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оцінює витрати за перші шість днів війни на Близькому Сході в 11,3 млрд доларів.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану. Васлідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Він також заявив, що зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту з Іраном означає більші прибутки для США.

Сьогодні Трамп написав, що з початку конфлікту військові ресурси Ірану суттєво скоротилися. За його словами, військово-морські та військово-повітряні сили Ірану "більше не існують".

