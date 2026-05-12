ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Конгрес США влаштував Гегсету жорсткий допит через витрати на війну з Іраном

17:59 12.05.2026 Вт
2 хв
Які незручні запитання поставили главі Пентагону в Конгресі?
aimg Марія Науменко
Конгрес США влаштував Гегсету жорсткий допит через витрати на війну з Іраном фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Міністра оборони США Піта Гегсета жорстко допитали у Конгресі через зростання витрат на війну з Іраном та відсутність чіткої стратегії адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Викрито таємний маршрут торгівлі між РФ та Іраном, що допомагає вести війну

Під час слухань законодавці, які контролюють витрати Пентагону, вимагали пояснень щодо мільярдних витрат на конфлікт та можливих планів подальших військових дій США на Близькому Сході.

Представниця Демократичної партії Роза ДеЛауро заявила, що адміністрація Трампа не забезпечує достатньої прозорості щодо війни.

"З початку цієї війни постійно спостерігається брак прозорості", - наголосила вона.

За словами конгресменки, витрати на конфлікт продовжують зростати, тоді як кінцева мета США залишається незрозумілою.

"Кінцева мета є нечітко визначеною, якщо взагалі визначена", - заявила ДеЛауро.

Слухання офіційно стосувалися рекордного бюджетного запиту адміністрації Трампа на 1,5 трлн доларів оборонних витрат у 2027 фінансовому році. Водночас основна увага була прикута саме до війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Старша демократка у підкомітеті з питань оборони Бетті Макколум нагадала про попередню оцінку витрат на конфлікт у 25 млрд доларів та закликала Пентагон надати більше деталей.

Вона вимагала пояснень щодо витрачених боєприпасів, технічного обслуговування кораблів, можливих втрат техніки та збитків американським об’єктам.

Крім того, Макколум запитала Гегсета, чи має Пентагон план виведення або передислокації військ у разі, якщо Конгрес не підтримає продовження військових операцій.

У відповідь глава Пентагону заявив, що США мають кілька сценаріїв розвитку подій.

"У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно, у нас є план відступу, якщо це буде необхідно, у нас є план передислокації ресурсів", - заявив Гегсет, відмовившись розкривати подробиці.

Нагадаємо, затяжний конфлікт між США та Іраном уже спричинив серйозні наслідки для світової економіки. На тлі бойових дій та напруженості в Ормузькій протоці різко зросли ціни на нафту й паливо, а глобальні ринки залишаються нестабільними.

Водночас у самих США посилюється політичний тиск на адміністрацію Дональда Трампа. Експерти попереджають, що війна без чітких результатів може негативно вплинути на рейтинги президента та ускладнити його позиції на майбутніх виборах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Піт Гегсет Пентагон Іран Близький Схід Конгресс США
Новини
Суд обирає запобіжний захід Єрмаку: всі подробиці (відео)
Суд обирає запобіжний захід Єрмаку: всі подробиці (відео)
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай