Пентагон недооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри
Війна США проти Ірану вже коштувала Вашингтону 29 млрд доларів. Це на 4 млрд більше, ніж Пентагон оцінював наприкінці минулого місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нову оцінку витрат озвучив виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Герст під час виступу перед американськими законодавцями.
За його словами, оновлені цифри включають додаткові витрати на ремонт та заміну обладнання, а також операційні витрати.
"Команда Об'єднаного штабу та команда контролера постійно переглядають цю оцінку", - заявив Герст.
Він виступав разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.
Ще 29 квітня Пентагон оцінював витрати на війну у 25 млрд доларів. Водночас Reuters зазначає, що залишається незрозумілим, як саме у відомстві дійшли до нової цифри у 29 млрд доларів.
На що Пентагон витрачає кошти?
Нагадаємо, після початку війни з Іраном США зіткнулися зі стрімким виснаженням запасів високоточного озброєння.
За оцінками, лише за перші 12 днів кампанії США використали значну частину запасів високоточного озброєння, які накопичували роками, і їх відновлення потребуватиме часу та значних коштів.
На цьому тлі Пентагон уже почав нарощувати виробництво ключових систем ППО - зокрема уклав із компанією Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд доларів для прискореного випуску ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.
Крім того, Пентагон запросив рекордний оборонний бюджет на 2027 фінансовий рік у розмірі 1,5 трлн доларів. У США заявили, що це необхідно для масштабного переозброєння армії на тлі зростання глобальних загроз.
Пріоритетами нового бюджету мають стати система ППО "Золотий купол", розвиток штучного інтелекту, безпілотних систем та оновлення флоту.