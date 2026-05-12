Пентагон недооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри

Війна США проти Ірану вже коштувала Вашингтону 29 млрд доларів. Це на 4 млрд більше, ніж Пентагон оцінював наприкінці минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нову оцінку витрат озвучив виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Герст під час виступу перед американськими законодавцями.

За його словами, оновлені цифри включають додаткові витрати на ремонт та заміну обладнання, а також операційні витрати.

"Команда Об'єднаного штабу та команда контролера постійно переглядають цю оцінку", - заявив Герст.

Він виступав разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

Ще 29 квітня Пентагон оцінював витрати на війну у 25 млрд доларів. Водночас Reuters зазначає, що залишається незрозумілим, як саме у відомстві дійшли до нової цифри у 29 млрд доларів.

На що Пентагон витрачає кошти?

Нагадаємо, після початку війни з Іраном США зіткнулися зі стрімким виснаженням запасів високоточного озброєння.

За оцінками, лише за перші 12 днів кампанії США використали значну частину запасів високоточного озброєння, які накопичували роками, і їх відновлення потребуватиме часу та значних коштів.

На цьому тлі Пентагон уже почав нарощувати виробництво ключових систем ППО - зокрема уклав із компанією Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд доларів для прискореного випуску ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.