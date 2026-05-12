Пентагон недооценил расходы на войну с Ираном: Reuters раскрыло новые цифры

19:32 12.05.2026 Вт
2 мин
Ведомство ошеломило новыми цифрами, но так и не смогло их четко обосновать
aimg Мария Науменко
Пентагон недооценил расходы на войну с Ираном: Reuters раскрыло новые цифры
Война США против Ирана уже стоила Вашингтону 29 млрд долларов. Это на 4 млрд больше, чем Пентагон оценивал в конце прошлого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новую оценку расходов озвучил исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст во время выступления перед американскими законодателями.

По его словам, обновленные цифры включают дополнительные расходы на ремонт и замену оборудования, а также операционные расходы.

"Команда Объединенного штаба и команда контролера постоянно пересматривают эту оценку", - заявил Херст.

Он выступал вместе с министром обороны США Питом Гегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

Еще 29 апреля Пентагон оценивал расходы на войну в 25 млрд долларов. В то же время Reuters отмечает, что остается непонятным, как именно в ведомстве пришли к новой цифре в 29 млрд долларов.

На что Пентагон тратит средства?

Напомним, после начала войны с Ираном США столкнулись со стремительным истощением запасов высокоточного вооружения.

По оценкам, только за первые 12 дней кампании США использовали значительную часть запасов высокоточного вооружения, которые накапливали годами, и их восстановление потребует времени и значительных средств.

На этом фоне Пентагон уже начал наращивать производство ключевых систем ПВО - в частности заключил с компанией Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд долларов для ускоренного выпуска ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Кроме того, Пентагон запросил рекордный оборонный бюджет на 2027 финансовый год в размере 1,5 трлн долларов. В США заявили, что это необходимо для масштабного перевооружения армии на фоне роста глобальных угроз.

Приоритетами нового бюджета должны стать система ПВО "Золотой купол", развитие искусственного интеллекта, беспилотных систем и обновление флота.

