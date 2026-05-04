Головна » Життя » Гроші

Пенсії за травень почали виплачувати: хто отримає надбавки

14:24 04.05.2026 Пн
3 хв
Кому нарахують вікові надбавки та 1500 гривень?
aimg Марія Кучерявець
Пенсії за травень почали виплачувати: хто отримає надбавки Фото: Пенсійний фонд запустив травневі виплати (Getty Images)
Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за травень 2026 року. Частина громадян отримає підвищені суми за віком і стажем.

Скільки вже профінансовано на травень

Станом на 3 травня Пенсійний фонд уже спрямував перші кошти:

  • 1,2 млрд грн - на виплату пенсій через "Укрпошту"
  • 84,3 млн грн - на оплату лікарняних

Крім того, від початку травня органи ПФУ вже надали 68,7 тисячі послуг громадянам, які звернулися по допомогу.

Вікові надбавки та доплати за стаж у травні

Завдяки березневій постанові Кабміну № 236, багатьом українцям автоматично перерахували виплати. Це стосується пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років, якщо не вказано інше).

Доплати до мінімального розміру пенсії отримають:

  • Пенсіонери від 65 років (які не працюють і не є ФОП) зі стажем 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) - їхня пенсія тепер не може бути меншою за 4 213 грн. Якщо сума менша, ПФУ доплачує різницю.
  • Пенсіонери від 80 років зі стажем 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки) - мінімальна виплата також становить 4 213 грн.
  • Пенсіонери від 70 до 80 років (зокрема ті, хто працює чи є ФОП) зі стажем 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) - мінімальна пенсія підтягується до 4 050 грн. Якщо стажу менше, доплата розраховується пропорційно.
  • Пенсіонери від 75 до 80 років зі стажем 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки) - пенсія має бути не меншою за 4 050 грн.
  • Особи до 70 років зі стажем 35/30 років та люди з інвалідністю I групи (незалежно від віку й стажу) - мінімальна виплата становить 3 725 грн.
  • Пенсіонери, які не працюють (незалежно від віку та стажу) - мінімальна пенсія становить 3 406 грн.

Важливо: якщо є надбавка за особливі заслуги перед Україною, її виплачують понад ці суми.

Щомісячні компенсаційні виплати за вік

Окремо діють щомісячні компенсації для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн:

  • 570 грн - пенсіонери від 80 років
  • 456 грн - люди віком 75-80 років
  • 300 грн - люди віком 70-75 років

Хто отримає 1500 гривень у травні замість квітня

Частина українців отримає весняну одноразову виплату у розмірі 1500 гривень у травні. Це пов’язано з особливостями нарахувань.

Право на цю допомогу мають ті, кому пенсію або соцдопомогу призначили станом на 1 квітня. Проте є люди, які звертаються до Пенсійного фонду в травні, але дата призначення їхньої виплати - до 1 квітня.

У такому разі ПФУ нараховує допомогу чи пенсію за попередній період у квітні, а саму одноразову виплату в 1500 гривень людина отримає на картку в травні.

