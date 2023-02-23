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Рішення уряду про індексацію пенсій ще не ухвалено, - Мінсоцполітики

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 12:28
Рішення уряду про індексацію пенсій ще не ухвалено, - Мінсоцполітики Фото: рішення про індексацію пенсій поки що немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України поки що не ухвалив постанову про індексацію пенсій у 2023 році. Рішення очікується найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила Дарина Марчак, заступниця міністра соціальної політики України, в ефірі телемарафону.

"Ще остаточне рішення не затверджено. Постанова Кабінету міністрів зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення Кабінету міністрів ще не прийнято. Тому про це, як про завершений факт, можна буде говорити протягом найближчих днів", - сказала вона.

Марчак не виключила, що остаточна редакція постанови уряду про індексацію пенсій буде відрізнятися від проекту, підготовленого Мінісоцполітики.

Водночас, за її словами, до індексації вже готуються та готують нарахування для виплат з 1 березня.

Нагадаємо, 17 лютого прем’єр-міністр Дениса Шмигаль під час засідання уряду заявив про індексацію пенсій у 2023 році з коефіцієнтом 1,20.

Проект постанови уряду про індексацію пенсій передбачає, що під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.

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