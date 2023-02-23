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Стало відомо, кому не підвищать пенсію навесні

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Четвер 23 лютого 2023 16:03
Стало відомо, кому не підвищать пенсію навесні Фото: перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак (prozorro sale)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Індексація пенсій в Україні з 1 березня 2023 року торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. Людям, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати, їх не підвищуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю міністра соцполітики Дарію Марчак в ефірі телемарафону.

"Ми покриваємо індексацією майже всі категорії осіб. Не буде здійснюватися індексація для тих, у кого пенсії вже перевищують максимальний розмір, встановлений законодавством", - сказала вона.

За словами Марчак, наразі для індексації готово все, крім постанови уряду.

Зазначимо, що максимальна пенсія станом на 2023 рік становить 20 930 гривень.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що індексація торкнеться усіх категорій пенсіонерів.

При цьому індексація пенсій в першу чергу спрямована на людей з низькими пенсійними виплатами.

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