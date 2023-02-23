Головний нюанс: у Мінсоцполітики назвали мету цьогорічної індексації пенсій

Індексація пенсій в Україні з 1 березня 2023 року в першу чергу спрямована на людей з низькими пенсійними виплатами, у яких пенсія менше середньої.

"У чому нюанс. Зазвичай для таких пенсіонерів, які отримують найнижчу пенсію, збільшення пенсій відбувалося не під час індексації, а лише у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. По-перше, це було в інші строки, ніж індексація. По-друге, це дуже важливо, це те, що темпи зростання прожиткового мінімуму зазвичай є набагато меншими, ніж розміри індексації", - сказала вона.

Відзначимо, у державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Нагадаємо, уряд поки що не ухвалив рішення про індексацію пенсій у 2022 року.

Проектом постанови уряду про індексацію пенсій пропонується підвищити мінімальну виплату:

пенсіонерам з малим страховим стажем - з 2100 гривень до 2 520 гривень.

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 років відповідно у жінок/ чоловіків - з 2 300 гривень до 2 760 гривень.

непрацюючим пенсіонери у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, 40% від мінімальної заробітної плати - з 2 600 гривень до 3 000 гривень.

пенсіонерам у віці понад 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків - з 3 000 гривень до 3120 гривень.

Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 120 гривень.

При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 120 гривень, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 000 гривень.