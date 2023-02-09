МОЗ з весни розширить е-рецепт на всі рецептурні препарати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Для того, щоб спростити процес призначення ліків, зробити його більш ефективним та сучасним, навесні 2023 року МОЗ впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Також це дозволить посилити контроль за відпусткою рецептурних ліків в аптеках", - йдеться у повідомленні.

Розширення е-рецепту буде поступовим, наприклад, за відсутності світла чи зв'язку в медичній установі лікар, як і раніше, може виписати рецепт на паперовому бланку.

Там зазначили, що електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають відпустці за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього списку входять антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Там зауважили, що до рецептурних препаратів також можуть ставитись і деякі знеболювальні, заспокійливі та препарати від кашлю.

Де і як отримати е-рецепт?

Електронний документ можна отримати незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. У той же час пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я).

Виписати е-рецепт зможуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або лікар-ФОП. І для цього необов'язково мати договір із НСЗУ.

Для того щоб отримати рецепт на рецептурні ліки необхідно звернутися на прийом до лікаря.