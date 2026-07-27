У пенсії по інвалідності можуть відмовити: вимоги для українців працездатного віку

Українцям працездатного віку пенсію по інвалідності призначають не "автоматично".
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат об'єднання адвокатів "Актум" Єлизавета Коробейнікова.
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Експерт розповіла, що право на пенсію по інвалідності не залежить від того, коли настала інвалідність:
"Але для осіб працездатного віку пенсія по інвалідності призначається не автоматично, а лише за наявності страхового стажу, передбаченого законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - повідомила Коробейнікова.
Вона уточнила, що необхідна кількість років трудового стажу:
Адвокат пояснила, що для осіб з інвалідністю І групи мінімальний страховий стаж складає 1 рік - якщо інвалідність настала до 25 років.
Тим часом максимально необхідний розмір страхового стажу для цієї категорії осіб з інвалідністю - 10 років.
"Який застосовується у разі настання інвалідності у віці від 54 до 59 років", - уточнила Коробейнікова.
Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи вимоги до стажу більш жорсткі.
"Мінімальний страховий стаж в 1 рік застосовується для осіб, яким встановлено інвалідність до 23 років. А якщо інвалідність настала у віці від 56-59 років - для призначення пенсії по інвалідності треба вже 14 страхового стажу", - повідомила юрист.
Виключенням з цього правила є настання інвалідності:
"Таким особам пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу", - констатувала фахівець.
Коробейнікова нагадала: "якщо у особи немає необхідної кількості страхового стажу, то вона матиме право лише на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, у випадку дотримання вимог передбачених відповідним законом".
"Розмір якої є зазвичай значно нижчим за пенсію по інвалідності", - уточнила юрист.
Законодавець, за її словами, передбачив, що розмір пенсії також залежить від встановленої групи інвалідності, а саме:
Для призначення пенсії після встановлення інвалідності, людині необхідно звернутися із заявою про її призначення до пенсійного органу.
До заяви додаються при цьому копії:
Подати заяву можна:
"Однак слід наголосити - щоб уникнути відмови у призначенні з формальних підстав у випадку направлення заяви до ПФУ поштою слід долучати нотаріально посвідчені копії документів, що додаються до заяви", - додала адвокат.
Тим часом у випадку подання документів через портал - знадобляться скан-копії або фото-копії, виготовлені виключно з оригіналів документів.
Нагадаємо, раніше у ПФУ вказали на "дедлайн", від якого залежить розмір пенсії.
Крім того, ми пояснювали, що вигідніше - докупити чи почекати - якщо до пенсії бракує лише одного року стажу.
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