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Доплата до пенсії у серпні: хто отримає майже 1000 гривень надбавки

06:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Ця надбавка не призначається автоматично
aimg Олена Чупровська
Доплата до пенсії у серпні: хто отримає майже 1000 гривень надбавки Фото: хто має право на доплату майже 1000 грн (freepik com)
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Окремі категорії українських пенсіонерів у серпні 2026 року продовжать отримувати щомісячну надбавку до пенсійних виплат у розмірі близько 1000 гривень.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться про так звану пенсію за особливі заслуги перед державою - вона призначається як додаткова виплата понад основну пенсію за віком, по інвалідності, за вислугу років чи у зв'язку з втратою годувальника.

Хто має право на таку надбавку

Право на таку надбавку мають, зокрема, матері, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятеро й більше дітей.

Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2595 гривень, а сама надбавка - від 35% до 40% цієї суми.

Таким чином, багатодітні матері можуть отримувати додатково від приблизно 908 до 1038 гривень щомісяця понад основний розмір пенсії.

Крім того, для жінок цієї категорії передбачена можливість дострокового виходу на пенсію - у 50 років, за умови щонайменше 15 років страхового стажу та виконання інших вимог законодавства.

У Пенсійному фонді нагадують: автоматично ця надбавка не призначається. Щоб її отримати, потрібно особисто звернутися до територіального органу ПФУ із заявою та повним пакетом документів, які підтверджують право на виплату.

Якщо людині бракує одного року страхового стажу для оформлення пенсії за віком, у 2026 році докупити цей рік коштує 45 656 гривень одноразово.

Тим часом, як показують розрахунки, ці витрати можуть окупитися вже приблизно за дев'ять місяців отримання пенсії за рахунок щомісячних виплат.

Нагадаємо, пенсіонерам важливо повідомляти Пенсійний фонд про звільнення з роботи або закриття ФОП протягом 10 днів, адже статус "непрацюючого" не присвоюється автоматично.

Як повідомляло РБК-Україна, реєстрація ФОП юридично прирівнюється до роботи за наймом, тож для зміни статусу недостатньо просто припинити діяльність - потрібен офіційний запис про закриття у державному реєстрі.

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