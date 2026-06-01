Недостатньо просто звільнитися: У ПФУ вказали на "дедлайн", від якого залежить розмір пенсії
Пенсіонерам важливо пам’ятати, що після звільнення з роботи або закриття ФОП статус "непрацюючого" не присвоюється автоматично. Щоб уникнути втрат у розмірі виплат, необхідно вчасно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
- Пенсіонери зобов'язані інформувати ПФУ про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів.
- Статус "працюючої" або "непрацюючої" особи впливає на розмір пенсійних виплат та право на додаткові надбавки.
- Реєстрація ФОП юридично прирівнюється до роботи за наймом; для зміни статусу недостатньо припинити діяльність, потрібно внести запис про закриття ФОП до державного реєстру.
Чому важливо вчасно подати дані
Статус "працюючий" чи "непрацюючий" безпосередньо впливає на розмір пенсійних виплат. Своєчасне повідомлення гарантує отримання всіх належних за законом виплат у повному обсязі.
Після того, як пенсіонер звільняється з роботи, він отримує право на надбавки та підвищення, які передбачені законодавством саме для осіб, що припинили трудову діяльність.
Важливі нюанси для ФОП
З точки зору закону, робота за наймом та реєстрація ФОП мають однаковий вплив на пенсійний статус.
- Якщо пенсіонер відкрив ФОП, він вважається "працюючою особою".
- Щоб набути статусу "непрацюючого", недостатньо просто припинити вести бізнес - необхідно офіційно закрити ФОП у державному реєстрі. Поки такий запис відсутній, особа юридично залишається "працюючою", навіть якщо не отримує жодного доходу.
Як повідомити ПФУ
Для оновлення інформації необхідно подати заяву та відповідні підтвердні документи (наказ про прийняття/звільнення, трудову книжку, цивільно-правовий договір або витяг з ЄДР).
Зробити це можна двома способами:
- Дистанційно: через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Особисто: звернувшись до будь-якого найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
Читайте також про те, що у 2026 році частина українців не зможе вийти на пенсію у 60 років, бо для отримання виплати потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.
Раніше ми писали про те, що українці, які працювали на тимчасово окупованих територіях і втратили документи, можуть підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії через спеціальні комісії Пенсійного фонду. Для цього знадобиться трудова книжка, інші документи або свідчення колег.