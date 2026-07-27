В пенсии по инвалидности могут отказать: требования для украинцев трудоспособного возраста

Главное: Право на выплаты : для людей трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически - только при наличии страхового стажа, предусмотренного действующим законодательством.

: для людей трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически - только при наличии страхового стажа, предусмотренного действующим законодательством. Требования к стажу : для назначения пенсии по инвалидности лицам трудоспособного возраста обязательно нужен страховой стаж (от 1 до 10 или 14 лет - в зависимости от группы и возраста, в котором человек ее получил).

: для назначения пенсии по инвалидности лицам трудоспособного возраста обязательно нужен страховой стаж (от 1 до 10 или 14 лет - в зависимости от группы и возраста, в котором человек ее получил). Исключения из правил : наступление инвалидности в период прохождения срочной военной службы или в результате травм, полученных во время Революции Достоинства.

: наступление инвалидности в период прохождения срочной военной службы или в результате травм, полученных во время Революции Достоинства. Размер выплат : сумма пенсии зависит от группы (I группа - 100% пенсии по возрасту, II - 90%, III - 50%), а при отсутствии необходимого стажа назначается значительно меньшая социальная помощь.

: сумма пенсии зависит от группы (I группа - 100% пенсии по возрасту, II - 90%, III - 50%), а при отсутствии необходимого стажа назначается значительно меньшая социальная помощь. Подача документов: заявление можно подать лично в ПФУ, через "Дія", портал ПФУ или по почте (в этом случае нужны нотариально заверенные копии).

Право на пенсию по инвалидности для лиц трудоспособного возраста

Эксперт рассказала, что право на пенсию по инвалидности не зависит от того, когда наступила инвалидность:

в период работы;

до устройства на работу;

после прекращения работы.

"Но для лиц трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически, а только при наличии страхового стажа, предусмотренного законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - сообщила Коробейникова.

Она уточнила, что необходимое количество лет трудового стажа:

определено в статье 32 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

прямо зависит от группы инвалидности и возраста, в котором она была установлена человеку.

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Требования к трудовому стажу и размер выплат

Адвокат объяснила, что для лиц с инвалидностью I группы минимальный страховой стаж составляет 1 год - если инвалидность наступила до 25 лет.

Тем временем максимально необходимый размер страхового стажа для этой категории лиц с инвалидностью - 10 лет.

"Который применяется в случае наступления инвалидности в возрасте от 54 до 59 лет", - уточнила Коробейникова.

Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы требования к стажу более жесткие.

"Минимальный страховой стаж в 1 год применяется для лиц, которым установлена инвалидность до 23 лет. А если инвалидность наступила в возрасте от 56-59 лет - для назначения пенсии по инвалидности нужно уже 14 страхового стажа", - сообщила юрист.

Исключением из этого правила является наступление инвалидности:

либо в период прохождения срочной военной службы;

либо вследствие ранения, контузии, увечья или иного повреждения здоровья, полученного при участии в Революции Достоинства.

"Таким лицам пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от наличия страхового стажа", - констатировала специалист.

Коробейникова напомнила: "если у человека нет необходимого количества страхового стажа, то он будет иметь право только на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в случае соблюдения требований, предусмотренных соответствующим законом".

"Размер которой обычно значительно ниже пенсии по инвалидности", - уточнила юрист.

Законодатель, по ее словам, предусмотрел, что размер пенсии также зависит от установленной группы инвалидности, а именно:

лицам с инвалидностью I группы - назначается 100% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту соответственно.

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Как подать заявление, чтобы получить пенсию по инвалидности

Для назначения пенсии после установления инвалидности человеку необходимо обратиться с заявлением о ее назначении в пенсионный орган.

К заявлению прилагаются при этом копии:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документов, подтверждающих периоды трудовой деятельности (трудовая книга, справки о размере заработной платы для периодов до 2001 года, уплата единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей).

Подать заявление можно:

либо дистанционно - через электронный портал Пенсионного фонда;

либо дистанционно - через "Дія";

либо лично - в любом отделении ПФУ (без привязки к месту жительства или пребывания);

либо удаленно - средствами почтовой связи.

"Однако следует подчеркнуть - чтобы избежать отказа в назначении по формальным основаниям в случае направления заявления в ПФУ по почте следует прилагать нотариально удостоверенные копии документов, прилагаемых к заявлению", - добавила адвокат.

Тем временем в случае подачи документов через портал - понадобятся скан-копии или фото-копии, изготовленные исключительно с оригиналов документов.