В пенсии по инвалидности могут отказать: требования для украинцев трудоспособного возраста

Украинцам трудоспособного возраста пенсию по инвалидности назначают не "автоматически".
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат объединения адвокатов "Актум" Елизавета Коробейникова.
Главное:
Эксперт рассказала, что право на пенсию по инвалидности не зависит от того, когда наступила инвалидность:
"Но для лиц трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически, а только при наличии страхового стажа, предусмотренного законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - сообщила Коробейникова.
Она уточнила, что необходимое количество лет трудового стажа:
Адвокат объяснила, что для лиц с инвалидностью I группы минимальный страховой стаж составляет 1 год - если инвалидность наступила до 25 лет.
Тем временем максимально необходимый размер страхового стажа для этой категории лиц с инвалидностью - 10 лет.
"Который применяется в случае наступления инвалидности в возрасте от 54 до 59 лет", - уточнила Коробейникова.
Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы требования к стажу более жесткие.
"Минимальный страховой стаж в 1 год применяется для лиц, которым установлена инвалидность до 23 лет. А если инвалидность наступила в возрасте от 56-59 лет - для назначения пенсии по инвалидности нужно уже 14 страхового стажа", - сообщила юрист.
Исключением из этого правила является наступление инвалидности:
"Таким лицам пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от наличия страхового стажа", - констатировала специалист.
Коробейникова напомнила: "если у человека нет необходимого количества страхового стажа, то он будет иметь право только на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в случае соблюдения требований, предусмотренных соответствующим законом".
"Размер которой обычно значительно ниже пенсии по инвалидности", - уточнила юрист.
Законодатель, по ее словам, предусмотрел, что размер пенсии также зависит от установленной группы инвалидности, а именно:
Для назначения пенсии после установления инвалидности человеку необходимо обратиться с заявлением о ее назначении в пенсионный орган.
К заявлению прилагаются при этом копии:
Подать заявление можно:
"Однако следует подчеркнуть - чтобы избежать отказа в назначении по формальным основаниям в случае направления заявления в ПФУ по почте следует прилагать нотариально удостоверенные копии документов, прилагаемых к заявлению", - добавила адвокат.
Тем временем в случае подачи документов через портал - понадобятся скан-копии или фото-копии, изготовленные исключительно с оригиналов документов.
Напомним, ранее в ПФУ указали на "дедлайн", от которого зависит размер пенсии.
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