Пенсії рахуватимуть по-новому: ПФУ підняв важливий показник на понад 1300 гривень

Пенсійний фонд України затвердив нові показники середньої заробітної плати, які використовують для розрахунку пенсій. Від початку року цей показник зріс більш ніж на тисячу гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Якою стала середня зарплата для розрахунку пенсій

У Пенсійному фонді повідомили, що:

за січень 2026 року показник середньої зарплати становить 21 876, 06 гривень ;

; за лютий - 22 455, 11 гривень ;

; за березень - 23 218, 24 гривень.

Саме ці цифри використовують під час обчислення пенсій українців.

Таким чином, лише за перші три місяці року показник зріс на 1342 гривні.

Чому ця цифра важлива для майбутніх пенсіонерів

Йдеться не про середню зарплату "на руки", а про спеціальний показник, який Пенсійний фонд використовує у формулі розрахунку пенсії. Від нього залежить, якою буде пенсія людини після виходу на заслужений відпочинок.

У ПФУ пояснюють, що розмір пенсії визначається індивідуально для кожного українця і залежить від:

страхового стажу;

офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески;

середньої зарплати по країні.

Як рахують пенсію в Україні

Для розрахунку пенсії використовують спеціальну формулу:

Пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Простими словами:

середня зарплата - це показник ПФУ по країні;

коефіцієнт зарплати показує, наскільки зарплата людини була вищою або нижчою за середню;

коефіцієнт стажу залежить від кількості років офіційної роботи.

Наприклад, якщо людина тривалий час отримувала офіційну зарплату вище середньої по країні, її пенсія буде більшою.

Які зарплати враховують для пенсії

У Пенсійному фонді нагадали, що для обчислення пенсії враховується весь страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року. Дані беруть із системи персоніфікованого обліку.

Водночас за бажанням людини можуть врахувати і зарплату за будь-які 60 місяців роботи до 30 червня 2000 року - але лише за наявності підтверджувальних документів.

Чому показник постійно змінюється

Середню зарплату для розрахунку пенсій переглядають щомісяця. У ПФУ пояснюють, що цей механізм передбачений законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зростання показника означає, що для нових пенсіонерів база для розрахунку пенсій також поступово збільшується.