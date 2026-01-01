Пенсії за грудень профінансовані: скільки виплатили українцям

Фізична ідентифікація

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України повідомляв про перерахування соціальних виплат за листопад 2025 року. На виплату пенсій громадянам спрямували 68 мільярдів гривень.

Також що ПФУ наголошував, що українці, які не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не позбавляються права на пенсійні чи страхові виплати. Навіть у разі тимчасового призупинення нарахувань їх можна буде відновити у 2026 році після проходження необхідної процедури.

Ми писали, що 31 грудня - граничний термін підтвердження особи для отримувачів пенсій та інших соціальних виплат.

Вимога стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, осіб, що після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не оформили статус ВПО, а також українців за кордоном, які продовжують отримувати пенсії.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами - особисто у відділенні Пенсійного фонду України, онлайн через застосунок "Дія", за допомогою відеоідентифікації або через дипломатичні установи України за кордоном.

Повідомлялося, що якщо ідентифікацію не пройти вчасно, виплати пенсій і соціальної допомоги тимчасово призупинять.

Для відеоідентифікації необхідно подати заявку на вебпорталі Пенсійного фонду України та пройти підтвердження особи під час відеозв’язку з представником установи.