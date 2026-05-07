Пенсія без трудової книжки: як підтвердити стаж роботи на окупованій території

Українці, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях, можуть підтвердити свій трудовий стаж для призначення пенсії навіть у разі втрати документів. Для цього діє спеціальна процедура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Головне:
Основним документом для підтвердження стажу роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку є трудова книжка.
Однак проблеми можуть виникнути, якщо:
У такому разі підтвердження стажу здійснюють спеціальні комісії при головних управліннях Пенсійного фонду.
Для підтвердження періодів роботи людина або її представник може звернутися до будь-якого територіального органу ПФУ - незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Потрібно подати:
Якщо документи втрачені, а підприємство залишилося на окупованій території або в зоні бойових дій, стаж можуть підтвердити свідки. Для цього потрібно:
Свідків, які проживають в Україні, опитує територіальний орган Пенсійного фонду за місцем їх проживання. Запрошення надсилають протягом трьох робочих днів після звернення заявника.
Якщо свідок перебуває за кордоном, він може надіслати письмову заяву із підтвердженням спільної роботи. Такий документ має бути легалізований відповідно до законодавства або засвідчений дипломатичною установою України.
До заяви також додаються копії документів, які підтверджують роботу свідка.
Після розгляду документів та свідчень комісія Пенсійного фонду ухвалює рішення:
Інформацію про страховий стаж можна переглянути через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті.
Раніше РБК-Україна писало, від чого залежить розмір пенсії в Україні у 2026 році. На суму виплат впливають офіційна зарплата, страховий стаж і середня зарплата по країні. Також розповіли, як саме розраховують пенсію, які доходи враховують та чому "біла" зарплата напряму впливає на майбутні виплати.
Також ми розповідали, як у 2026 році перераховують пенсії працюючим пенсіонерам та коли нова зарплата може вплинути на розмір виплат. Перерахунок відбувається автоматично, але новий заробіток враховують лише за умови, якщо після призначення пенсії людина відпрацювала щонайменше 24 місяці, а її нинішня зарплата є вищою за ту, з якої раніше обчислювали пенсію.