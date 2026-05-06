10 пенсій "за раз": хто з українців може отримати одноразову допомогу та за яких умов

Вихід на пенсію за віком може принести декому з українців відчутну одноразову допомогу - у розмірі десяти місячних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Хто в Україні має право отримати 10 пенсій одразу

У ПФУ нагадалали, що право на одноразову грошову допомогу при виході на пенсію за віком мають деякі працівники бюджетної сфери.

Така норма закріплена у законі України 1058-IV (від 09.07.2003 року) "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Розмір допомоги (виплати) дорівнює 10 місячним пенсіям, обчисленим на день її призначення", - пояснили українцям.

Уточнюється також, що вся сума:

виплачується одноразово;

не оподатковується;

фінансується з Державного бюджету.

Працівників яких сфер стосується така виплата

Згідно з інформацією ПФУ, така одноразова грошова допомога при виході на пенсію за віком стосується:

працівників сфери освіти;

працівників охорони здоров'я;

працівників соціального забезпечення;

спортсменів - заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, членів національних збірних;

артистів театрально-концертних закладів.

За яких умов можна отримати одноразову виплату

Українцям розповіли, що право на таку одноразову допомогу мають громадяни, які:

працювали у державному або комунальному закладі - на день досягнення пенсійного віку;

обіймали посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;

мають необхідний страховий стаж - не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

не отримували жодного виду пенсії раніше.

При цьому до стажу зараховується робота "саме в тих державних, комунальних установах і на посадах, які визначені постановою Кабінету міністрів України №909 (від 04.11.1993 року) "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Основне про грошову допомогу в розмірі 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок (інфографіка: pfu.gov.ua/vl)

Як саме обчислюється спеціальний стаж громадян

Насамкінець у ГУ ПФУ у Волинській області нагадали, як обчислюється спеціальний стаж:

за даними трудової книжки;

за інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

за додатковими документами - у разі потреби.

"Дозволяється підсумовувати періоди роботи, що дають право на пенсію за вислугу років", - повідомили українцям.