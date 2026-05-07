RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Пенсия без трудовой книжки: как подтвердить стаж работы на оккупированной территории

11:30 07.05.2026 Чт
3 мин
Подтвердить опыт работы на ВОТ помогут свидетели
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут подтвердить опыт работы на ВОТ без трудовой книжки (facebook.com/kogupfu)

Украинцы, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях, могут подтвердить свой трудовой стаж для назначения пенсии даже в случае потери документов. Для этого действует специальная процедура.

Главное:

  • Комиссии ПФУ: Если трудовая книжка утрачена или содержит ошибки, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при Пенсионном фонде.
  • Роль свидетелей: Для подтверждения работы на ВОТ нужно привлечь не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют собственные документы о стаже.
  • Свидетельства из-за рубежа: Коллеги, которые выехали из Украины, могут подтвердить вашу работу через заявление, заверенное в консульстве.
  • Документы для обращения: Нужно подать заявление о подтверждении стажа в любой территориальный орган ПФУ независимо от прописки.
  • Контроль онлайн: Проверить зачисленный страховой стаж можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Какой документ является основным

Основным документом для подтверждения стажа работы за период до внедрения персонифицированного учета является трудовая книжка.

Однако проблемы могут возникнуть, если:

  • в трудовой книжке есть исправления;
  • записи неточные или недостоверные;
  • отсутствуют отдельные данные о работе до 1 января 2004 года.

В таком случае подтверждение стажа осуществляют специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.

Как подтвердить стаж

Для подтверждения периодов работы человек или его представитель может обратиться в любой территориальный орган ПФУ - независимо от места жительства или регистрации.

Нужно подать:

  • заявление о подтверждении стажа;
  • трудовую книжку;
  • другие документы, которые могут подтвердить работу.

Что делать, если документов нет

Если документы утрачены, а предприятие осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, стаж могут подтвердить свидетели. Для этого нужно:

  • иметь не менее двух свидетелей;
  • чтобы они работали вместе с заявителем;
  • чтобы у свидетелей были документы о собственной работе за тот же период.

Как происходит опрос свидетелей

Свидетелей, проживающих в Украине, опрашивает территориальный орган Пенсионного фонда по месту их проживания. Приглашение присылают в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.

Если свидетель находится за границей, он может прислать письменное заявление с подтверждением совместной работы. Такой документ должен быть легализован в соответствии с законодательством или заверен дипломатическим учреждением Украины.

К заявлению также прилагаются копии документов, подтверждающих работу свидетеля.

После рассмотрения документов и свидетельств комиссия Пенсионного фонда принимает решение:

  • подтвердить стаж;
  • или отказать в его подтверждении.

Информацию о страховом стаже можно просмотреть через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.

Ранее РБК-Украина писало, от чего зависит размер пенсии в Украине в 2026 году. На сумму выплат влияют официальная зарплата, страховой стаж и средняя зарплата по стране. Также рассказали, как именно рассчитывают пенсию, какие доходы учитывают и почему "белая" зарплата напрямую влияет на будущие выплаты.

Также мы рассказывали, как в 2026 году пересчитывают пенсии работающим пенсионерам и когда новая зарплата может повлиять на размер выплат. Перерасчет происходит автоматически, но новый заработок учитывают только при условии, если после назначения пенсии человек отработал не менее 24 месяцев, а его нынешняя зарплата выше той, с которой ранее исчисляли пенсию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд УкраиныПенсии в Украине