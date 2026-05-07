Пенсия без трудовой книжки: как подтвердить стаж работы на оккупированной территории

Украинцы, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях, могут подтвердить свой трудовой стаж для назначения пенсии даже в случае потери документов. Для этого действует специальная процедура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Главное:
Основным документом для подтверждения стажа работы за период до внедрения персонифицированного учета является трудовая книжка.
Однако проблемы могут возникнуть, если:
В таком случае подтверждение стажа осуществляют специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.
Для подтверждения периодов работы человек или его представитель может обратиться в любой территориальный орган ПФУ - независимо от места жительства или регистрации.
Нужно подать:
Если документы утрачены, а предприятие осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, стаж могут подтвердить свидетели. Для этого нужно:
Свидетелей, проживающих в Украине, опрашивает территориальный орган Пенсионного фонда по месту их проживания. Приглашение присылают в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.
Если свидетель находится за границей, он может прислать письменное заявление с подтверждением совместной работы. Такой документ должен быть легализован в соответствии с законодательством или заверен дипломатическим учреждением Украины.
К заявлению также прилагаются копии документов, подтверждающих работу свидетеля.
После рассмотрения документов и свидетельств комиссия Пенсионного фонда принимает решение:
Информацию о страховом стаже можно просмотреть через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.
