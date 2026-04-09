Пенсія без трудової та через свідків: Рада спростила підтвердження стажу
Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення процесу підтвердження страхового стажу. Українці, які втратили документи через війну, зможуть отримувати пенсії без трудової книжки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради та Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
За відповідний законопроєкт проголосували 242 депутата.
Відтепер громадяни, які втратили документи через окупацію, війну чи ліквідацію підприємства, зможуть підтвердити стаж для призначення пенсії за допомогою відомостей із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.
Трудовий стаж буде підтверджуватися через електронні реєстри. Якщо трудової книжки немає, стаж встановлять на підставі інших документів, показань двох свідків або рішення суду.
Закон передбачає:
- Обов’язок Пенсійного фонду України інформувати особу у разі відсутності в публічних електронних реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, а також про порядок підтвердження страхового стажу, у тому числі у судовому порядку.
- Зарахування до страхового стажу для визначення права на пенсію періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності.
- За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі:
- наявних документів, що містять відомості про періоди роботи;
- показань не менше двох свідків, які знали б заявника по спільній з ним роботі у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;
- рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підвищення пенсій з січня 2026 року та нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком.
Також у квітні в Україні провели перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Сума доплат склала від 100 до 2595 гривень залежно від пенсії.
Окрім того, ми розповідали, кому з українців можуть призупинити виплати пенсій та як це виправити.