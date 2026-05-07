Пенсія без трудової книжки: як підтвердити стаж роботи на окупованій території

Українці, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях, можуть підтвердити свій трудовий стаж для призначення пенсії навіть у разі втрати документів. Для цього діє спеціальна процедура.

Головне: Комісії ПФУ: Якщо трудова книжка втрачена або містить помилки, підтвердженням стажу займаються спеціальні комісії при Пенсійному фонді.

Якщо трудова книжка втрачена або містить помилки, підтвердженням стажу займаються спеціальні комісії при Пенсійному фонді. Роль свідків: Для підтвердження роботи на ТОТ потрібно залучити щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником і мають власні документи про стаж.

Для підтвердження роботи на ТОТ потрібно залучити щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником і мають власні документи про стаж. Свідчення з-за кордону: Колеги, які виїхали з України, можуть підтвердити вашу роботу через заяву, засвідчену в консульстві.

Колеги, які виїхали з України, можуть підтвердити вашу роботу через заяву, засвідчену в консульстві. Документи для звернення: Потрібно подати заяву про підтвердження стажу до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від прописки.

Потрібно подати заяву про підтвердження стажу до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від прописки. Контроль онлайн: Перевірити зарахований страховий стаж можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Який документ є основним

Основним документом для підтвердження стажу роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку є трудова книжка.

Однак проблеми можуть виникнути, якщо:

у трудовій книжці є виправлення;

записи неточні або недостовірні;

відсутні окремі дані про роботу до 1 січня 2004 року.

У такому разі підтвердження стажу здійснюють спеціальні комісії при головних управліннях Пенсійного фонду.

Як підтвердити стаж

Для підтвердження періодів роботи людина або її представник може звернутися до будь-якого територіального органу ПФУ - незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Потрібно подати:

заяву про підтвердження стажу;

трудову книжку;

інші документи, які можуть підтвердити роботу.

Що робити, якщо документів немає

Якщо документи втрачені, а підприємство залишилося на окупованій території або в зоні бойових дій, стаж можуть підтвердити свідки. Для цього потрібно:

мати щонайменше двох свідків;

щоб вони працювали разом із заявником;

щоб у свідків були документи про власну роботу за той самий період.

Як відбувається опитування свідків

Свідків, які проживають в Україні, опитує територіальний орган Пенсійного фонду за місцем їх проживання. Запрошення надсилають протягом трьох робочих днів після звернення заявника.

Якщо свідок перебуває за кордоном, він може надіслати письмову заяву із підтвердженням спільної роботи. Такий документ має бути легалізований відповідно до законодавства або засвідчений дипломатичною установою України.

До заяви також додаються копії документів, які підтверджують роботу свідка.

Після розгляду документів та свідчень комісія Пенсійного фонду ухвалює рішення:

підтвердити стаж;

або відмовити у його підтвердженні.

Інформацію про страховий стаж можна переглянути через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті.