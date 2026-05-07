Пенсия без трудовой книжки: как подтвердить стаж работы на оккупированной территории
Украинцы, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях, могут подтвердить свой трудовой стаж для назначения пенсии даже в случае потери документов. Для этого действует специальная процедура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Главное:
- Комиссии ПФУ: Если трудовая книжка утрачена или содержит ошибки, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при Пенсионном фонде.
- Роль свидетелей: Для подтверждения работы на ВОТ нужно привлечь не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют собственные документы о стаже.
- Свидетельства из-за рубежа: Коллеги, которые выехали из Украины, могут подтвердить вашу работу через заявление, заверенное в консульстве.
- Документы для обращения: Нужно подать заявление о подтверждении стажа в любой территориальный орган ПФУ независимо от прописки.
- Контроль онлайн: Проверить зачисленный страховой стаж можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Какой документ является основным
Основным документом для подтверждения стажа работы за период до внедрения персонифицированного учета является трудовая книжка.
Однако проблемы могут возникнуть, если:
- в трудовой книжке есть исправления;
- записи неточные или недостоверные;
- отсутствуют отдельные данные о работе до 1 января 2004 года.
В таком случае подтверждение стажа осуществляют специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.
Как подтвердить стаж
Для подтверждения периодов работы человек или его представитель может обратиться в любой территориальный орган ПФУ - независимо от места жительства или регистрации.
Нужно подать:
- заявление о подтверждении стажа;
- трудовую книжку;
- другие документы, которые могут подтвердить работу.
Что делать, если документов нет
Если документы утрачены, а предприятие осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, стаж могут подтвердить свидетели. Для этого нужно:
- иметь не менее двух свидетелей;
- чтобы они работали вместе с заявителем;
- чтобы у свидетелей были документы о собственной работе за тот же период.
Как происходит опрос свидетелей
Свидетелей, проживающих в Украине, опрашивает территориальный орган Пенсионного фонда по месту их проживания. Приглашение присылают в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.
Если свидетель находится за границей, он может прислать письменное заявление с подтверждением совместной работы. Такой документ должен быть легализован в соответствии с законодательством или заверен дипломатическим учреждением Украины.
К заявлению также прилагаются копии документов, подтверждающих работу свидетеля.
После рассмотрения документов и свидетельств комиссия Пенсионного фонда принимает решение:
- подтвердить стаж;
- или отказать в его подтверждении.
Информацию о страховом стаже можно просмотреть через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.
