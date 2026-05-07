Пенсия без трудовой книжки: как подтвердить стаж работы на оккупированной территории

Украинцы, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях, могут подтвердить свой трудовой стаж для назначения пенсии даже в случае потери документов. Для этого действует специальная процедура.

Если трудовая книжка утрачена или содержит ошибки, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при Пенсионном фонде. Роль свидетелей: Для подтверждения работы на ВОТ нужно привлечь не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют собственные документы о стаже.

Для подтверждения работы на ВОТ нужно привлечь не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют собственные документы о стаже. Свидетельства из-за рубежа: Коллеги, которые выехали из Украины, могут подтвердить вашу работу через заявление, заверенное в консульстве.

Коллеги, которые выехали из Украины, могут подтвердить вашу работу через заявление, заверенное в консульстве. Документы для обращения: Нужно подать заявление о подтверждении стажа в любой территориальный орган ПФУ независимо от прописки.

Нужно подать заявление о подтверждении стажа в любой территориальный орган ПФУ независимо от прописки. Контроль онлайн: Проверить зачисленный страховой стаж можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Какой документ является основным

Основным документом для подтверждения стажа работы за период до внедрения персонифицированного учета является трудовая книжка.

Однако проблемы могут возникнуть, если:

в трудовой книжке есть исправления;

записи неточные или недостоверные;

отсутствуют отдельные данные о работе до 1 января 2004 года.

В таком случае подтверждение стажа осуществляют специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.

Как подтвердить стаж

Для подтверждения периодов работы человек или его представитель может обратиться в любой территориальный орган ПФУ - независимо от места жительства или регистрации.

Нужно подать:

заявление о подтверждении стажа;

трудовую книжку;

другие документы, которые могут подтвердить работу.

Что делать, если документов нет

Если документы утрачены, а предприятие осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, стаж могут подтвердить свидетели. Для этого нужно:

иметь не менее двух свидетелей;

чтобы они работали вместе с заявителем;

чтобы у свидетелей были документы о собственной работе за тот же период.

Как происходит опрос свидетелей

Свидетелей, проживающих в Украине, опрашивает территориальный орган Пенсионного фонда по месту их проживания. Приглашение присылают в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.

Если свидетель находится за границей, он может прислать письменное заявление с подтверждением совместной работы. Такой документ должен быть легализован в соответствии с законодательством или заверен дипломатическим учреждением Украины.

К заявлению также прилагаются копии документов, подтверждающих работу свидетеля.

После рассмотрения документов и свидетельств комиссия Пенсионного фонда принимает решение:

подтвердить стаж;

или отказать в его подтверждении.

Информацию о страховом стаже можно просмотреть через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.