Пенсионный возраст для украинцев могут повысить: в Раде появился законопроект

Группа депутатов из фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев. Предлагается повысить пенсионный возраст до 2035 года на 1 год.

Проектом закона предлагается с 1 января 2023 года увеличение пенсионного возраста на один месяц в год. Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

В то же время законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шести летнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, при этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен более чем на три года.

"Необходимость принятия указанного законопроекта обоснованно как нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Азии, так и содействию экономического, социального и административного развития общественных отношений в сфере пенсионного обеспечения", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным авторов документа, сейчас есть много стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет, а во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет.