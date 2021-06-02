Пенсійний вік для українців можуть збільшити: у Раді з'явився законопроект

Група депутатів з фракції "Слуга народу" внесли до Верховної ради законопроект щодо підвищення пенсійного віку для українців. Пропонується підвищити пенсійний вік до 2035 року на 1 рік.

Проектом закону пропонується з 1 січня 2023 року збільшення пенсійного віку на один місяць в рік. Зазначене збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік і складатиме 61 рік.

Водночас законопроектом запропоноване зменшення пенсійного віку на 6 місяців при народжені дитини та її догляду до шести річного віку. Зменшення пенсійного віку для жінок застосовується за кожну дитину, при цьому пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більше ніж на три роки.

"Необхідність прийняття зазначеного законопроекту обґрунтоване як нормами міжнародного права у тому числі і аналітикою законодавства країн членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Азії так і сприянню економічного, соціального та адміністративного розвитку суспільних відносин у сфері пенсійного забезпечення", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

За даними авторів документу, зараз є багато країн, у яких встановлений законодавством вік для виходу на пенсію становить щонайменше 65 років, у багатьох країнах пенсійний вік поступово збільшують до 67 років.