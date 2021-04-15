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Пенсии с начала года выросли на 6,2%: сколько в среднем выплачивают в Украине

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 12:51
Пенсии с начала года выросли на 6,2%: сколько в среднем выплачивают в Украине Фото: пенсии выросли на 6,2% при инфляции 4,1% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Таким образом, за квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2% (на 1 января 2021 года средний размер пенсий составлял 3 507,51 гривен).

Пенсии с начала года выросли на 6,2%: сколько в среднем выплачивают в Украине

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

Как сообщало РБК-Украина, за 2020 год средний размер пенсий в Украине вырос на 424,53 гривен или на 13,8% до 3 507,51 гривен. Инфляция за год составила 5,0%.

Отметим, потребительские цены в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,1%.

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